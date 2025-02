Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered sort en mai

Publié le Lundi 17 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Putain de nom à rallonge

Bandai Namco Entertainment vient d'annoncer la sortie prochaine de son jeu Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered. Sorti à l'époque de la PS Vita, uniquement en Asie, le jeu débarque en occident pour la première fois. Il s'agit d'un action-RPG, façon hack'n slash.Il est prévu pour le 22 mai sur Nintendo Switch et PC.Vous y incarnez un soldat d'une des trois factions disponibles, à savoir la Fédération Terrestre, la Principauté de Zeon ou Archangel. A bord de votre mecha, vous allez vivre des missions inspirées des moments cultes des séries Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny, mais aussi des quêtes secondaires issue de Mobile Suit Gundam SEED Astray ou Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER.Plus de 100 modèles de mechas sont disponibles.Et bien entendu, le jeu bénéficiera de graphismes améliorés. Et d'une localisation en anglais.