Knights in Tight Spaces, un nouveau jeu de stratégie au tour par tour annoncé pour le 4 mars

Lundi 17 février 2025 à 09:30:00 Cedric Gasperini

Combats à la carte

Knights in Tight Spaces est un jeu de stratégie au tour par tour, à base de cartes, et donc de deckbuilder, qui se déroule dans une ambiance médiévale. Le jeu sortira le 4 mars sur PC, via Steam . Il est développé par le studio anglais Ground Shatter et édité par l'éditeur suédois Raw Fury.Notez qu'une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu gratuitement.A chaque combat, il faudra jouer la bonne carte, au bon moment, faire attention aux ennemis et à leur résistance, bien choisir les alliés qui composeront votre groupe, mais aussi faire attention à l'environnement, qui peut modifier les attaques, servir de protection et j'en passe.300 cartes différentes sont disponibles. Le jeu propose aussi une forte composante narrative : les amis que vous refuserez dans votre groupe pourront, par exemple, devenir des ennemis...