- Wizdom Academy : créez votre académie de magie

Publié le Lundi 17 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et entraînez ce petit con de Harry Potter

Développé par Kipwak Studio, Wizdom Academy est un jeu de construction et de gestion dans lequel vous allez devoir développer votre académie de magie.Vous devrez construire les bâtiments, définir le programme, recruter des professeurs, recruter aussi des élèves, gérer les ressources nécessaires à l'établissement et, bien entendu, oeuvrer pour sa renommée.Il y aura également des mystères à résoudre et des défis à relever.Le jeu est prévu pour ce trimestre, sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible si vous voulez tester le jeu.