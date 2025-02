The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II est sorti

Publié le Lundi 17 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin !

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II est enfin sorti sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Notez que les démos sont toujours disponibles sur PS4 ou PS5 pour découvrir le jeu gratuitement.Le jeu est proposé en version numérique ou en version physique sur PS5, en version Deluxe, avec un mini artbook inclus.Un DLC, The Triple Content Set, comprenant des musiques et un costume, est proposé gratuitement, mais uniquement jusqu'au 28 février à 15h, heure de Paris.Pour rappel, l'histoire vous entraîne à Calvard, où la population vit désormais des jours heureux après les événements qui ont secoué le pays dans le premier opus. Mais un jour, une série de meurtres commis par une horrible bête écarlate vient briser cette quiétude... Certaines factions vont en profiter pour se mettre en avant, qu'il s'agisse de poursuivre la bête ou profiter du chaos pour prendre le pouvoir...