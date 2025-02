- Mini City: Mayhem est sorti

Publié le Mardi 18 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Passion Lego

Développé par Rogue Duck Interactive, Mini City: Mayhem est un city-builder à base de blocs, un peu comme des Lego, qui vous demande de créer des villes de manière idéale pour qu'elles prospèrent.Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam , pour moins de 6 €.Votre but sera de placer correctement chaque bâtiment, mais aussi de les faire évoluer en leur rajoutant des blocs, pour créer de nouveaux étages, les relier par des routes, penser aux structures essentielles pour une ville... mais tout cela sous pression : le temps vous est compté et chaque seconde perdue peut faire pérécliter votre cité...Plusieurs modes de jeu sont inclus : contre-la-montre, zen (temps illimité), bac à sable, square stack (créer un type de tour) ou Crane (créer la tour la plus haute possible).