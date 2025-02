- Alchemists, un nouveau jeu d'horreur coopératif

Publié le Mardi 18 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est jouable aussi en solo si vous n'avez pas d'ami

Expulsez l'esprit maléfique de lieux maudits et hantés, en accomplissant le rituel des 4 éléments. Simple. Ben pas tant que ça, en fait. Facile. Ben, non plus...Alchemists est un jeu de survie en coop, ambiance horreur, développé par WASD Game Studio, qui sortira sur PC, sur Steam , le 21 février prochain. Une démo est déjà disponible, si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Jouable jusqu'à 4 joueurs, mais aussi jouable en solo, le jeu a été développé en collaboration avec l'IA. C'est peut-être ça, au final, le plus flippant, non ?Ambiance oppressante, monstres, puzzles et jumpscares sont au programme, en tout cas.