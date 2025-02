- HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT annoncé pour le 17 juillet

Publié le Mardi 18 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Premier jeu de la saga

Le premier jeu tiré de la franchise HunterxHunter est annoncé pour le 17 juillet prochain. Signé Arc System Works Co, le jeu HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT sortira en version physique et numérique sur PS5 et Nintendo Switch, mais aussi en version numérique uniquement sur PC, via Steam.Le jeu proposera 16 personnages, à son lancement, tirés des différents arcs de la série. Bien entendu, chacun aura ses propres attaques, ses propres capacités, son propre style.Parce que oui, c'est un jeu de combat, hein. Vous vous attendiez à quoi d'autre ?Une version limitée, Deluxe, comprenant un coffret spécial, le Season Pass, un livret, un t-shirt, un poster... sera également proposée.Plusieurs modes de jeux sont annoncés : Mode hors ligne (bataille libre ou entraînement), mode Histoire pour revivre les scènes cultes de l'anime, mode solo avec différents défis, mais aussi mode en ligne, en 3v3 ou en match classés.