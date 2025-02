Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-février

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Belle petite liste

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Et sinon :Mises à jour et contenus additionnels :Avantages Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 28 février