Karma : The Dark World, le jeu d'horreur s'offre une date de sortie

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Karmaggedon

Karma : The Dark World est un jeu d'horreur psychologique développé par POLLARD STUDIOS et édité par Wired Production et Gameras Games. Le jeu sera disponible sur PC, PlaysStation 5 et Xbox Series. Il vient d'être annoncé pour le 27 mars.Dans ce monde dystopique prenant place en Allemagne en 1984, on incarne Daniel, un agent du bureau de la pensée de la Leviathan Corporation est envoyé directement dans l'esprit d'un suspect pour y découvrir les secrets d'un monde fait d'espionnage et de trahisons. Et durant votre enquête, vous allez découvrir des secrets qui risquent de faire vaciller votre fidélité à votre entreprise.Pire : c'est toute votre réalité qui risque d'être remise en cause.Le jeu est développé sur Unreal Engine 5. Deux vidéos ont été diffusées, dont une captée sur PS5 Pro.