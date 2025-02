Baptiste, un jeu d'horreur psychologique

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'horreur psychologique, c'est d'avoir ce prénom-là, non ?

Après une tragédie qui a touché leur famille, Sara et son fils, Tom, décident de changer de vie. Ils viennent s'établir à Jagged Shore Cliff, un hameau situé près d'une falaise, en Angleterre.Quand ils arrivent dans leur nouvelle demeure, ils trouvent, enfermée dans une vitrine, une poupée nommée Baptiste et un mot : "Ne libérez jamais la poupée". Et forcément, ces cons, ils vont la libérer. Et c'est une poupée maléfique qui va leur mettre la misère.Vous allez incarner Tom, le gamin, explorant ce gigantesque - bien trop grand - manoir. Mystères sanglants, ambiance asphyxiante, horreur...Baptiste s'annonce comme un jeu charmant, dans tous les sens du terme, et il est annoncé pour cette année sur PC, Xbox Series et PS5. En attendant, une démo est disponible sur PC, sur Steam