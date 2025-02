Ale Abbey : le jeu de moines et de bière est sorti

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Gloire à la Sainte Gnôle !

On a tous rêvé d'habiter dans une grande demeure, de se courir en longue robe dans les couloirs, avant de se murger la tronche à la bière.Enfin, moi, si.Et bien dans Ale Abbey, vous allez pouvoir assouvir ce fantasme : vous allez incarner un moine, maître-brasseur. Et il va falloir développer votre empire de la mousse. A la gloire de Dieu, bien entendu. Vous allez bâtir votre abbaye, la gérer, l'organiser, brasser de la bière, améliorer la recette, améliorer votre production, vos outils, bref, faire fructifier votre divin commerce. Attention : il faudra faire plaisir aux clients mais aussi faire attention aux bandits qui pourraient en vouloir à votre précieux breuvage.Et bien entendu, il faudra saouler les nonnes pour ensuite les... euh... rien.Le jeu est développé par Hammer & Ravens et édité par Shiro Unlimited. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam