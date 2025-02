Sports: Renovations, en démo pour tous les amoureux de bricolage et de sport

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu signé Robert Lewandowski (ou presque)

Sports: Renovation vient de sortir une démo gratuite. L'idéal pour mettre les papattes sur ce jeu qui ne sortira que le 27 mars. On vous rappelle qu'il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, mais cette démo n'est disponible que sur PC, sur Steam Le jeu est développé par Goat Gamez, un studio né d'un partenariat entre Movie Games et le footballeur polonais Robert Lewandowski (FC Barcelone).Le but est de nettoyer, remettre à niveau, améliorer, remettre à neuf des complexes tels que des gymnases, des piscines, terrains de basket, rings de boxe..Il faudra tout remettre à neuf, acheter de nouveaux équipements et faire en sorte de proposer la meilleure configuration possible.