(TEST) Civilization VII (PC, Xbox Series, PS5)

Publié le Mercredi 19 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'Âge d'or ?

Je suis un gros consommateur des produits Sid Meier. Je n'ai pas forcément tout aimé ou du moins, pas tout adoré (Alpha Centaury par exemple), mais j'ai saigné des dizaines de titres. Et son Colonization reste l'un de mes jeux préférés, que je relance à l'occasion. Parfaitement.Autant vous dire que j'attendais avec impatience ce Civilization VII, d'autant plus que j'ai passé des jours et des nuits sur le précédent opus.Bref, Civilization est une série culte, qui fête ses 24 ans cette année. Reste à savoir si ce nouvel épisode en est digne.