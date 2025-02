BrokenLore: LOW, l'horreur à la japonaise

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le début d'une petite série

Imaginez : vous vous retrouvez dans un village japonais typique. L'horreur. Mais si. Surtout si vous vous appelez Naomi Montgromery et que vous êtes une jeune femme qui voyage jusqu'au village de Kirisame Mutra pour rencontrer, soit disant, un producteur de musique.Sauf que le village est maudit. Et que c'est un véritable labyrinthe duquel vous allez tenter de sortir.BrokenLore: LOW est un jeu d'horreur qui sort demain sur PC, via Steam Il se joue en vue subjective, compte bien vous rendre claustrophobe et propose des sous-titres français. Une démo est disponible dès maintenant si vous voulez tâter le jeu avant d'aller plus loin.Il est signé Serafini Productions. BrokenLore est une série de petits jeux horrifiques. Deux autres sont prévus : Don't Watch (le 20 mars) et Unfollow (2025).