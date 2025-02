- OMEGA 6 The Triangle Stars, par un ancien développeur de Zelda et F-Zero

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Faut pas en abuser

OMEGA 6 The Triangle Stars est un jeu d'aventure à l'ancienne, façon 16bits, développé par Happymeal et Pleocene, et édité par Clear River Games et City Connection. Tout ce beau monde s'est mis au service de Takaya Inamura. Car le jeu est en effet tiré du manga de ce monsieur, qui n'est pas n'importe qui. Takaya Inamura est un ancien Directeur Artistique de chez Nintendo qui a notamment bossé sur des jeux tels que The Legend of Zelda, F-Zero ou Star Fox.Le jeu va nous permettre de suivre les aventures de Thunder et Kya, à bord de leur vaisseau spatial l'Omega-6. On rappelle aussi au passage que les Omega-6 sont des acides gras polyinsaturés que l'on trouve dans la plupart des huiles végétales et dont il ne faut pas abuser.Les deux héros vont débarquer sur une nouvelle planète destinée à accueillir une colonie humaine. Et ben ça ne va pas se passer comme prévu.Plus de 100 extra-terrestres différents vont être croisés dans l'aventure. Des gentils, des méchants, des riches, des pauvres, des sexys, des moches...Le jeu débarque sur PC, via Steam , le 28 février.