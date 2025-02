- Stories from Sol: The Gun-Dog, un roman visuel old-school

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Visuellement sympa

Développé par Space Colony Studios et édité par Astrolabe Games, Stories from Sol: The Gun-Dog est un roman visuel qui vient de sortir sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Quatre années se sont écoulées depuis la guerre solaire. Vous allezincarner un nouvel officier qui, toujours marqué par la perte de son équipage, est affecté à un nouveau vaisseau, le Gun-Dog.Mais au fin-fond de l'espace jovien, un nouveau danger se profile...Le jeu se veut façon ambiance rétro, à la manière des jeux d'aventure des années 90. Il se joue comme un point'n clic et propose quelques 300 000 mots de texte.