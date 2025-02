- Dying Light 2: Stay Human s'offre un nouvel ancien mode de jeu

Publié le Jeudi 20 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On grimpe ?

Un ancien mode de jeu, baptisé Raid de la tour (Tower Raid) du jeu Dying Light 2: Stay Human fait son retour. Sauf que cette fois-ci, c'est pour de bon. Il n'est plus temporaire mais devient définitif.On vous rappelle l'idée : vous allez, par 4 joueurs, tenter de grimper les étages d'une tour.4 classes de personnages sont disponibles : Tank, bagarreur, rôdeur ou spécialiste, chacun avec ses compétences propres.Le raid propose 3 modes de difficulté : rapide, normale et élite.Le but est de gravir un max d'étages, récupérer un max de butin et, donc, survivre le plus de temps possible.A découvrir en vidéo, si vous ne l'avez pas déjà testé :