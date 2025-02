- Toutes les infos pour Dune : Awakening

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Pas chère l’épice !

Ça y est, la date et le prix du plus gros jeu Dune jamais développé sont connus. Le MMORPG qui vous lâche sur Arrakis sortira le 20 mais 2025 pour la somme de 49,99 €. Certes il reste 3 mois à patienter, mais pour que l’attente soit plus supportable, Funcom met à disposition des joueurs le mode Création de Personnage et Benchmark sur Steam. Bien entendu, vos personnages les plus hideux pourront ensuite être importés dans le jeu à son lancement.



Outre les choix esthétiques, vous devrez déterminer les origines de votre héros, sa caste et son mentor parmi un Maître d’armes, une Bene Gesserit, un Mentat ou un Soldat. Ce choix vous fera débuter dans une école spécifique, mais toutes seront disponibles plus tard dans l’aventure pour que vous puissiez choisir vos compétences préférées et les associer entre elles.



Enfin le mode Benchmark permettra de tester votre machine et la compatibilité de votre système en découvrant des scènes du jeu dont l’apparition avec un ver de sable. Dune : Awakening s’inspire librement des écrits de Frank Herbert et des films de Denis Villeneuve, donc ne soyez pas surpris des changements de l’univers pendant que vous tenterez de survivre sur l’immense planète désertique.