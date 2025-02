- Un aperçu de Stygian : Outer Gods

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Des dieux pas super sympas

Le Steam Next Fest est l’occasion d’en savoir un peu plus sur les jeux un peu trop discrets depuis leur annonce. C’est le cas de Stygian : Outer Gods. La suite de Reign of the Old Ones vous proposera une démo jouable du 24 février au 3 mars prochain.



On pourra donc incarner la chercheuse en sciences occultes Victoria à travers la brumeuse ville de Kingsport à la recherche de son père. Pour survivre, il faudra préserver sa santé mentale et ne pas succomber aux horreurs lovecraftiennes que vous allez croiser. Avant la démo, voici un dernier trailer pour vous mettre dans l’ambiance.