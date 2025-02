- 30 minutes de gameplay pour Inayah – Life After Gods

Publié le Vendredi 21 février 2025 à 10:15:00 par Walid Hamadi

En hardcore s’il vous plait

Le Steam Next Fest est aussi l’occasion d’en voir énormément sur un jeu dont on sait déjà pas mal. Mais cette fois, on va pouvoir aussi mettre les mains dessus. Pour vous donner envie de tester Inayah – Life After Gods, une Metroidvania dessiné par des anciens de Disney et Blizzard (rien que ça), le studio publie une demi-heure de gameplay en mode hard et vous met au défi.



Pour une fois les modes de difficulté changent vraiment le level design. En fonction de votre choix en début de partie, vous aurez droit à plus ou moins de plateformes pour aller d’un bout à l’autre de la carte, ainsi que des ennemis et des pièges plus ou moins nombreux et un temps de réponse demandé plus restreint pour contrer les attaques. Si vous attendez un certain Silksong, voilà peut-être de quoi vous contenter.