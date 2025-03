- Tainted Grail: The Fall of Avalon le jeu sur Camelot redonne de ses nouvelles

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il était temps !

Annoncé il y a plus de trois ans, en développement depuis plus de 4 ans, Tainted Grail: The Fall of Avalon arrive enfin ! Du moins, c'est ce que vient d'annoncer le studio polonais Questline Games.Il sortira dans les prochaines semaines en version 1.0, après deux ans d'accès anticipé sur Steam . Et il sera disponible sur PC, bien entendu, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Le jeu promet entre 50 et 70h de jeu. 250 PNJ, plus de 200 quêtes annexes, plus de 60 types d'ennemis, 70 donjons... et une quête principale à embranchements vous attendent.Le jeu est une réinterprétation des légendes arthuriennes. Lorsque les humains débarquent à Avalon, persuadés d'avoir trouvé le paradis sur Terre, ils se heurtent finalement à une contrée sauvage et peuplées de monstres et démons. Le Roi Arthur est mort. La peste rouge ravage le pays.Une démo est désormais disponible sur les trois plateformes. Et de nouvelles vidéos ont été publiées. La bande-son, en tout cas, a l'air chouette.