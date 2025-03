- Monster Hunter Wilds : la premiÃ¨re mise Ã  jour arrive

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec son (gros) lot de nouveautés

Capcom a annoncé la première mise à jour de son Monster Hunter Wilds. Elle sortira le 4 avril prochain et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Cette première mise à jour introduit le Léviathan Mizutsune dans les Terres interdites, de nouveaux défis et éléments comme le Rey Dau dans sa version Alpha Suprême. Sera également ajoutée la zone de rassemblement Grand-Camp. Enfin, le premier Festival saisonnier sera lancé pour l'occasion.Les chasseurs de rang 21 pourront débloquer la mission de chasse au Mizutsune en parlant à Kanya dans la Forêt écarlate.A partir du rang 41, des Mizutsune alpha commenceront à apparaître. Le Rey Dau alpha suprême fera également son apparition dans une Quête Evénement pour les joueurs ayant atteint le rang 50. Un ensemble d'armure Rey Dau Gamma pourra être forgé une fois cette quête accomplie.Enfin, le rang 50 débloquera aussi une mission de chasse du Zoh Shia.Les quêtes d'Arène, les quêtes Défi et Défi libre apparaîtront également. Les deux premières sont jouables à 2. Le défi libre jusqu'à 4. Les qêtes défi et défi libre sont limitées dans le temps.Toutes ces nouvelles quêtes sont aussi jouables en solo.Enfin, le nouveau Grand-Camp permettra aux chasseurs de se retrouver, de s'affronter dans un jeu de bowling, et d'assister, du 23 avril au 7 mai, à un festival qui proposera notamment des quêtes événements spéciales.Une nouvelle mise à jour est prévue en mai.