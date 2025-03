- Town to City, le city builder pépère se dévoile

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le cube

Présenté comme un jeu tranquille, sans stress, destiné toute la famille, se déroulant dans une atmosphère bienveillante, Town to City est un city-builder en voxel, qui sortira sur PC, via Steam , cette année. La date exacte n'a pas encore été donnée.Le jeu est développé par le studio indépendant Gamaxy Grove et édité par Kwalee.Au menu, pas de grille de placement pour créer votre ville : tout peut se positionner comme on l'entend. Un mode campagne est proposé, tout comme un mode libre, dans lesquels vous pourrez donc créer votre propre ville, bâtir des commerces, des maisons, des infrastructures, de la déco, planter des arbres, tracer des routes... tout pour attirer de nouveaux habitants. Vous pourrez aussi lancer des recherches pour moderniser vos infrastructures, développer le tourisme, l'agriculture...Une nouvelle vidéo a été publiée.