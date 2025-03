Dune : Awakening est disponible en précommande

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Bac à sable

On vous rappelle que Dune : Awakening est un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune, puisque les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage. Vous pourrez y créer des guildes, construire des bases, piller des ressources et mener des batailles pour instaurer votre contrôle sur l'épice.Il est signé Funcom et sortira sur PC dès le 20 mai. Il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series.Deux nouvelles vidéos ont été dévoilées. La première montre un peu plus de 9 minutes de la bande-son du jeu.La seconde présente le modèle économique du jeu : pas d'accès anticipé, pas d'abonnement, des mises à jour gratuites et des DLC optionnels payants. Le jeu, lui, sera payant. Une seule fois, donc. 49,99 € pour l'édition standard, 69,99 € pour l'édition deluxe (5 jours d'accès privilégie en cas de précommande+bonus en jeu) et 89,99 € pour l'édition ultirme (5 jours d'accès privilégie en cas de précommande+ encore plus de bonus en jeu). Un Season Pass permettra d'accéder aux 4 premiers DLC.