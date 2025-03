Sintopia, devenez gérant des enfers

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va chauffer

Vous êtes le nouveau gérant des enfers. Et cela vous donne accès à quelques avantages, comme celui d'avoir des pouvoirs magiques capables d'influencer le monde des vivants.Vous devrez gérer les enfers, construire des bâtiments, pour notamment rééduquer les âmes trop gentilles ou trop molles à votre goûts, pour qu'elles deviennent totalement corrompues une fois renvoyées sur Terre.Influencez aussi la vie terrestre en châtiant les vivants grâce à vos pouvoirs.Bref, Sintopia se joue sur les deux tableaux. Le jeu sortira sur PC, via Steam , cette année. Une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement. Le jeu est développé par Piraknights Games et édité par Team 17.