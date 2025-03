BlackSpace, un nouveau moteur graphique signé Pearl Abyss (Crimson Desert)

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plein les yeux

Pearl Abyss a dévoilé son nouveau moteur de jeu BlackSpace lors de la Game Developers Conference et offert un petit aperçu de sa puissance et de ses capacités, via une vidéo de son jeu Crimson Desert.On vous rappelle au passage que le jeu est attendu dans le courant de l'année.Au menu, la possibilité de créer des univers réalistes et plein de vie.Le moteur gère des mondes ouverts, ultra-détaillés, sans temps de chargement visible, avec par exemple des forêts, des cités, des montagnes enneigées, des déserts, le tout en rendu temps réel.Ajoutez une gestion des mécaniques de physique environnementale, avec le mouvement des arbres, de l'herbe, mais aussi des objets (tissus, cheveux) en fonction du vent ou des intempéries, la gestion du brouillard....Ajoutez des combats dynamiques, gérant le poids et l'impact des objets.Ajoutez une gestion des éclairages et effets atmosphériques en temps réel.Enfin, ajoutez une simulation réaliste des fluides (eau, mer...).Bref, c'est beau.