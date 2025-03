- Pokémon TCG Pocket : une nouvelle extension et des Pokémon chromatiques

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

A découvrir en vidéo

Pokémon TCG Pocket (TCG pour Trading Card Game), aussi appelé Pokémon Poket tout court ou encore JCC Pokémon Pocket en France, vient d'annoncer la sortie jeudi prochain, 27 mars, d'une nouvelle extension via l'apparition de nouveaux boosters "Réjouissances Rayonnantes".Des Pokémons chromatiques feront leur apparition pour la première fois dans le jeu, via cette extension. Dracaufeu-ex, Lucario-ex et Pachirisu, entre autres, débarqueront .Les cartes de Pokémon chromatiques scintillent lorsqu’elles sont inclinées.A partir du 1er avril, les joueurs et joueuses pourront obtenir un cadre expo et un portfolio sublimes sur le thème de Dracaufeu chromatique.Réjouissances Rayonnantes contient aussi des Pokémon et des Dresseurs et Dresseuses issus des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et notamment Nigirigon, Poussacha et Mashynn. Des missions Deck Départ-ex seront disponibles du vendredi 28 mars 2025 à 06:00 UTC au dimanche 27 avril 2025 à 05:59 UTC. Si vous terminez ces missions, vous obtiendrez un ticket deck pouvant être échangé contre l’un des neuf Decks Départ-ex. Une fois me deck choisi, les 20 cartes qu’il contient seront ajoutées à sa collection.Enfin, les matchs classés arrivent dès le 28 mars. La première saison se déroulera du 28 mars 2025 à 06:00 UTC au 27 avril 2025 à 05:59 UTC.