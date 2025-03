- Fretless - The Wrath of Riffson annoncé pour le 22 mai

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les dieux du riff

Développé par le studio ricain Ritual Studios et édité par les français de Playdigious, Fretless - The Wrath of Riffson raconte l'histoire de Rob. Rob va, avec ses amis rockeurs, tenter de battre les sbires de Rick Riffson et restaurer l'harmonie dans un monde désaccordé et corrompu.Ambiance humoristique et bande-son rock vous attendent dans ce RPG musical au tour par tour. Il vient d'être annoncé pour le 22 mai. Une nouvelle vidéo a été publiée pour l'occasion. Et pour rappel, le jeu sortira sur PC, sur Steam , où une démo gratuite est toujours disponible.Fretless - The Wrath of Riffson nous emmène dans un univers aux graphismes Pixel Art. Un RPG dont les combats se font suivant le rythme de la musique, tout en gardant des fondamentaux classiques inhérents au genre.On vous en reparlera parce que ça fait partie des jeux qu'on suit de près.