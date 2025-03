BLEACH Rebirth of Souls est sorti

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La bataille des âmes

BLEACH Rebirth of Souls est désormais disponible. Ce jeu de combat est accessible sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC.Pour rappel, il s'agit d'une adaptation du manga d’action et de combat du même nom, très populaire, publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump, qui a donné une série d’animation diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages.Il suit l'histoire d’Ichigo Kurosaki depuis l’arc narratif Substitute Soul Reaper jusqu’à la conclusion de l’arc narratif Arrancar. Un mode permet même de suivre le jeu via les yeux de chaque personnage et proposer des histoires secondaires.Vous y attendent un mode Histoire, un mode libre pour affronter tous les opposants sans se prendre la tête avec le scénario, un mode versus contre des amis ou l'IA et un mode multi pour affronter des gens du monde entier.