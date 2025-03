Dark Mass, un nouveau jeu d'horreur sous-marin

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Dans l'eau, personne ne vous entend crier

Un manoir englouti par les eaux. Comme une envie sous-marine de l'explorer. Et c'est forcément une mauvaise idée... Une malédiction a frappé les lieux et était endormie sous les flots. Vous venez de la réveiller. Saurez-vous en sortir ou rejoindrez-vous les âmes égarées piégées dans les abysses ?Dark Mass est un jeu d'horreur dans lequel vous allez jouer Alice, une plongeuse téméraire qui va vite se rendre compte qu'elle n'est pas seule sous l'eau : une présence maléfique l'attend...Le jeu proposera aussi des choix moraux qui influenceront le déroulement et la fin de l'histoire.Il est signé du studio Path Games et sortira dans les prochaines semaines sur PC, PS5 et Xbox Series.