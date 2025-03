- I Hate This Place : Un jeu d'horreur inspiré des classiques des années 90

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Comme vous avez de grandes dents...

I Hate This Place est un jeu d'horreur en 3D isométrique inspiré des classiques du genre sortis dans les années 90. De Resident Evil à Silent Hill, le tout mâtiné d'ambiance Comics... bref, un sacré mélange qui fait, sur le papier, saliver.Le jeu est annoncé pour la fin d'année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Développé par Rock Square Thunder et édité par Broken Mirror Games, I Hate This Place va vous mettre dans la peau d'Elena, qui évolue dans un monde où, globalement, tout veut la tuer.Vous allez devoir affronter des monstres horribles, avec peu de ressources, et devrez vous aider de votre environnement pour les vaincre.A dévouvrir en vidéo :