- RAEV: Kingdom on the Distant Shores, un nouveau city-builder

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Malin comme un renard

RAEV: Kingdom on the Distant Shores est un city-builder qui se déroule dans un univers Fantasy avec des renards humanoïdes. Il est développé par Ravine Games et édité par V Publishing. Il vient d'être annoncé pour 2026 sur PC, sur Steam En tant que souverain des Raevins, vous allez pouvoir construire votre royaume, donner des ordres à votre peuple dans le but de faire prospérer votre cité, la développer, répandre votre empire sur tout le continent....Il faudra conquérir de nouvelles terres, parfois à la pointe de l'épée, gérer votre économie, découvrir des secrets, utiliser les talents de votre population et assigner les bonnes tâches aux bonnes personnes...Chaque décision pourra avoir une incidence sur l'histoire, sur le peuple, sur le royaume....Une première bande-annonce a été dévoilée.