- Permafrost s'offre une nouvelle bande-annonce de gameplay

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Pas pour les frileux

Si vous êtes frileux, passez votre tour. Permafrost est un jeu qui vous plonge dans le froid, la neige et le glace, avec son petit lot de tempêtes. Ce jeu de survie, développé par le studio SpaceRocket Games et édité par Toplitz Productions, sortira cet été, quand il fera chaud, sur PC, via Steam , en accès anticipé. Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux.L'idée centrale du jeu est que ce qui est considéré comme des déchets pour certains peut devenir un trésor pour d'autres, ajoutant une dimension stratégique à l'exploration et à la collecte de ressources. Cette atmosphère post-apocalyptique est renforcée par la nécessité de survivre dans des conditions extrêmes, où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort.