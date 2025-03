- Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est sorti

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Test en cours

Atelier Yumia: L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est désormais disponible. Le jeu est sorti sur PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series et Xbox One.Développé par le studio Gust, et édité par Koei Tecmo Europe, le jeu vous narre les aventures de Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, qui part en quête de vérité sur la chute de l'Empire Aladissien.Yumia va être aidée par Flammi, une assistante indépendante qui appartenait autrefois à sa mère. Le tout dans un monde où justement, l'alchimie est interdite...Ce nouveau JRPG met l'accent sur la collecte, le combat, la synthèse et la construction.Le jeu est proposé avec des sous-titres en plusieurs langues (français, anglais, allemand et espagnol) et un doublage en japonais.Nous sommes sur le test.