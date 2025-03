Dark Quest 4, un dungeon crawler inspiré par Hero Quest

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça donne envie de ressortir son jeu de plateau

Développé par Brain Seal Ltd, qui édite son propre jeu soit dit en passant, Dark Quest 4 est un dungeon crawler qui se présente, visuellement, comme un jeu de plateau. Et pour cause : il s'inspire du célèbre jeu Hero Quest.Dans ce jeu au tour par tour, vous allez parcourir des donjons, tuer des dragons (et plein d'autres monstres) et récupérer des trésors.Simple, clair, efficace.Le jeu propose un éditeur de niveaux pour créer ses propres quêtes ou carrément ses propres campagnes.Sortie prévue pour cette année, le jeu est attendu sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.