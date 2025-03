(TEST) Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (PC, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quatorze jeux en un, qui dit mieux ?

Théo vit sa vie à la carte. Notre spécialiste des cartes Magic, dont il nous abreuve de tests au fur et à mesure de la sortie des extensions, était donc tout trouvé pour tester un jeu sur l'univers de Yu-Gi-Oh!, qu'on ne présente plus tant les jeux de cartes ont également fait le tour du monde.Et si tous les jeux inclus dans cette compilation Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ne sont pas forcément à base de cartes, peu importe. Théo, les cartes, il aime ça.Sa vie est rythmée par les cartes. On le soupçonne même de tirer des cartes sur les positions qu'il fait lors de ses ébats amoureux. Quant aux restaurants qu'il fréquente, il ne choisit jamais aucun plat à l'ardoise. Uniquement sur la carte.Bref. Théo a tester des jeux Yu-Gi-Oh!