The First Berserker : Khazan est sorti en accès anticipé

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le massacre débute

The First Berserker: Khazan est toujours prévu pour le 27 mars prochain. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais si vous avez précommandé le jeu, il est déjà disponible en accès anticipé.The First Berserker: Khazan est un jeu d'action/aventure dans lequel vous allez incarner Khazan, le grand général de l'Empire Pell Los, qui a vaincu la mort et entreprend de révéler les incidents qui ont conduit à sa chute et de se venger de ses ennemis. De combats en combats, de massacres en confrontation avec des boss, vous allez récupérer de nouveaux équipements, toujours plus puissants, pour combattre des adversaires... eux aussi toujours plus puissants.Le jeu se veut hardcore, autrement dit, extrêmement difficile.Il est signé de l'éditeur japonais NEXON et du studio de développement coréen Neople.