Terrifier The ARTcade Game, un beat'em all retro

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

J'ai peur des clowns

Inspiré de la série de films d'horreur Terrifier, le jeu Terrifier The ARTcade Game est un beat'em all au style rétro, qui n'est pas sans rappeler les jeux des années 90 tels que Double Dragon.Développé par Relevo et édité par Selecta Play, le jeu vous met dans la peau d'Art, le clown tueur, et vous demande de tuer tout le monde sur votre passage. 3 autres joueurs peuvent se joindre à vous et incarner différents tueurs en série, le tout se terminant par des bains de sang tellement ça gicle partout.Vous pourrez utiliser des haces, des hachoirs, des tronçonneuses, des battes de baseball hérissée de pointes et bien d'autres joyeusetés encore.Sortie prévue sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch prochainement. Notez que les versions Nintendo Switch et PS5 bénéficient, en plus, d'une sortie boîte collector avec tout un tas de goodies inclus.