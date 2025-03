River Towns, un city-builder à la Tetris

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La vie est un Tetris

Riover Towns est un city builder, autrement dit, un jeu dans lequel vous allez construire une ville. Tout au long de cette construction, des bâtiments seront proposés pour accomplir plusieurs défis : récupérer de l'or, faire pousser des arbres, bâtir certains monuments...La particularité du jeu est qu'il emprunte des mécaniques aux jeux de puzzles : chaque bâtiment a une forme particulière, qui va vous obliger à les empiler les uns contre les autres, comme un Tetris.Vous devrez aussi gérer les couleurs : les bâtiments de même couleur vous apporteront des bonus...Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam . Il est développé par le studio suisse Frogsong Studios et édité par Metaroot et Stray Fawn Publishing.