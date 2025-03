Sonokuni, un jeu d'action hip hop japonais

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sonokuni, lingus

Incarnez Takeru, une tueuse chargée de détruire une superpuissance améliorée par la botechnologie. Des combats sanglants, ultra-violents, vous attendent dans ce jeu inspiré de la mythologie nippone.Sonokuni est un jeu en vue top-down (de dessus), aux graphismes sommaires fluorescents immondes et à la bande-son merdique puisque c'est le groupe japonais de hip-hop Don Yasa Crew qui se charge de la musique du jeu.Bref, on parie que vous allez aimer ça.Le jeu est signé du groupe de musique, justement, Don Yasa Crew et édité par Kakehashi Games. Dispo dès à présent, sur Steam , donc sur PC, si vous voulez saigner des yeux et des oreilles.