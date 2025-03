Hogtie : un jeu de puzzles avec des cochons

Publié le Mardi 25 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Petit jeu sans prétention, Hogtie débarque cet automne sur PC et Nintendo Switch. Le jeu est développé par Alacrity Studios et édité par RedDeer.Games.Dans des petits niveaux-puzzles, vous allez devoir guider vos cochons grâce à votre lasso. Le but est de les faire sortir des enclos en toute sécurité. Il faudra donc éviter de les éclater contre le décor, les faire tomber dans des pièges ou les noyer.Plus de 100 niveaux vous attendent.Des mécaniques simples, un jeu addictif... l'idéal pour passer le temps et s'amuser en petits sessions.