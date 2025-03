- Sid Meier's Civilization VII : la mise à jour 1.1.1 est sortie

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Enormément de changements

Une nouvelle mise à jour, la version 1.1.1, est disponible pour le jeu Sid Meier's Civilization VII. Elle est disponible sur les PC et consoles, excepté la Nintendo Switch où elle arrivera plus tard.Au menu, quelques ajouts gratuits : les déplacements instantannés, pour gagner du temps. Le générateur de cartes, qui a été amélioré et permet donc plus de variété. La possibilité de renommer vos commandants. Des améliorations de l'UI également, avec une meilleure visibilité des drapeaux et des barres de vie des unités, une icône plus visible qui vous avertit quand vous êtes attaqué, la visibilité des spécialistes assignés à une tâche et ceux libres, la carte des routes commerciales, un bouton "recommencer la partie" et j'en passe.De nombreux ajustements ont été ajoutés également, sur les leaders, sur les coûts de certains bâtiments, sur l'IA, et j'en passe.Toutes les infos et tous les détails sont disponibles sur le carnet de notes, sur le site officiel . En anglais toutefois.Enfin, niveau DLC payants, la seconde partie du DLC Crossroads of the World est disponible et ajoute un leader, Simon Bolivar et deux civilisations, la Bulgarie et le Népal. Cela donne, au final, pour ce DLC, 2 leaders, 4 civilisations et 4 nouvelles merveilles.La mise à jour 1.2.0 arrive en avril.