- Hidalgo A Don Quixote Adventure, un p'tit jeu sympa en Kickstarter

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

¡Hola, cabrón!

C'est un jeu espagnol, bien entendu, puisqu'il est basé sur les aventures de Don Quichotte, le célèbre roman de Miguel de Cervantes. Hidalgo A Don Quixote Adventure est un jeu en coop, l'un incarnant le chevalier et l'autre son fidèle acolyte, Sancho Panza, à l'assaut des moulins à vent.Un jeu en monde ouvert, avec des puzzles, doté d'un graphisme très dessin-animé 3D, et surtout, destiné à toute la famille.Actuellement en développement chez Infinite Thread Games par des étudiants en Game Design et Développement de l'Université de Valence, le jeu s'offre un Kickstarter à petit budget : 15 000 € seulement.Il reste un mois pour y participer, et franchement, ça vaut le coup parce que ça a l'air très sympa.Le jeu est prévu pour mai 2026. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.