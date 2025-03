- Dollhouse: Behind The Broken Mirror, nouvelle session de jeu

Publié le Mercredi 26 mars 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Finalement, ça a l'air sympa

Pour rappel, Dollhouse: Behind The Broken Mirror est un jeu d'horreur dans lequel vous allez évoluer de l'autre côté du miroir de votre existence, dans un village qui représente les carcans de vos oublis. Vous incarnez Elisa de Moor, une ancienne chanteuse, dont la mémoire est défaillante. Le Docteur Stern va se servir de vous comme cobaye et vous injecter un traitement expérimental, vous faisant voyager entre réalité et monde horrifique, dans l'espoir de retrouver ses souvenirs perdus.Le jeu est développé par Indigo Studios et Grindstone et est édité par SOEDESCO. Il sort le 28 mars prochain. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo est dévoilée, baptisée session#2.Vous y découvrirez une présentation du jeu, du village dans lequel il se déroule, les miroirs, les puzzles, les combats et tout un tas d'autres éléments de gameplay.