Fast & Furious Crossroads : un chauve au volant

Publié le Lundi 16 décembre 2019 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pas si mal ?

Bandai Namco et Slightly Mad Studios développent actuellement le jeu Fast & Furious Crossroads, tiré de la célèbre saga de films.Il s'agira d'un jeu de courses de voitures, bien entendu, qui sortira en mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Le prochain film de la série est anoncé, quant à lui, pour le 22 mai 2020.Scénario original, mode histoire, mode multijoueur, et on retrouvera les personnages emblématiques de la franchise : Vin Diesel (Dom) Michelle Rodriguez (Letty) et Tyrese Gibson (Roman).Slightly Mad Studios ayant prouvé sa valeur avec les jeux Project Cars, on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir faire avec Fast & Furious.