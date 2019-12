Ash of Gods: Redemption démarre fort l'année

Publié le Lundi 16 décembre 2019 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Rédemption par la hache

Ash of Gods: Redemption débarque en trombe le 31 janvier prochain. Le jeu, signé Buka Entertainment et Ravenscourt, est annoncé sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Pour les ignares, Ash of Gods: Redemption est un RPG au tour par tour. Et vous allez me dire que, ha ha ha, le jeu est déjà sorti sur PC en mars 2018. Et je vous répondrai que oui, vous avez raison, et que je ne comprends pas pourquoi non plus ils annoncent une "sortie sur PC" avec les autres plateformes.La vraie nouveauté, donc, c'est une sortie sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One.Quoi qu'il en soit, dans Ash of Gods, vous incarnez un rebelle qui tente de combattre le mal sur le monde paisible de Terminum, où les ténèbres et la mort se sont abattus. Mais ce combat va vous obliger à faire des sacrifices et prendre des décisions difficiles et douloureuses.Le jeu se base sur un style artistique marqué.