Tainted Grail : un RPG sur les Arthuriades

Publié le Mercredi 18 décembre 2019 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est pas faux...

Inspiré de l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde et de la mythologie celte, Tainted Grail est un RPG jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coop.Lancé sur Kickstarter en 2018 comme un jeu de plateau (qui a récolté près de 5 millions de livres sterling), le titre va être adapté en jeu vidéo sur PC et sortira l'année prochaine.Un RPG sombre, violent, avec ce que cela implique comme contenu : personnages à faire évoluer selon un arbre de compétences, équipement à récupérer et améliorer au fil des trouvailles...