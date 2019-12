Pssst... Postal 2 est gratuit sur Gog.com...

Publié le Mardi 17 décembre 2019 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On ne refuse pas un cadeau...

On vous le rappelle : les soldes d'hiver, c'est en ce moment sur Gog.com. Et ils continuent, en plus de proposer des jeux cultes à prix cassés, de vous en filer gratuitement. Postal 2 est le dernier en date. Pour quelques heures seulement...Alors, on le prend ?Et au passage, pensez à choper d'autres jeux. Ça ne peut pas vous faire de mal...