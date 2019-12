Gothic : le remake, mais pas trop

Publié le Mardi 17 décembre 2019 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est vous qui voyez...

Etonnante démarche, mais pas inintéressante, THQ Nordic prévoit de réaliser le remake du jeu Gothic, un RPG solo qui est sorti en 2001.Pour ne pas s'embarquer dans un développement voué à l'échec commercial, ils ont réalisé un petit morceau de remise au goût du jour, via le moteur Unreal Engine 4, de ce jeu qui fêtera, en 2021, ses 20 ans. Et c'est à cette occasion que pourrait, donc, ressortir le jeu en version "remastered HD".Ils demandent donc aux joueurs d'aller y jeter un oeil et de donner leur avis. Ça vous plait ? Dites-le et ils le feront. Sinon, ma foi, ça restera au rang de "démo"...