The Mandalorian, la critique de l'épisode 6

Publié le Lundi 16 décembre 2019 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour en Force

Comme chaque semaine, notre ewok préféré, Sylvain, a passé son week-end à regarder le dernier épisode de la série The Mandalorian. Et à re-regarder tous les épisodes depuis le premier. Et tous les films Star Wars, d'abord dans l'ordre chronologique de la saga, puis dans l'ordre chronologique de sortie au cinéma, puis en les tirant au sort, puis...Enfin bref.Star Wars, il connaît. Et il nous livre son sentiment sur ce nouvel épisode.